Turistin çantasını çalan turistler yakalandı

Aktarılan bilgilere göre turizm beldesine gelen Arnavut uyruklu turistlerin kahve içtikleri kafede unuttukları ve içerisinde çantaları kimlik ve banka kartları ile yaklaşık 600 bin TL’ye karşılık gelen 12 bin 100 pound ve bin 500 Avusturalya Doları bulunan çantaları 2 kadın turist tarafından çalındı.

Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri (JASAT ve Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı) hırsızlık olayına anında müdahale etti. Yapılan incelemede bölgedeki İşletme güvenlik kameralarının incelenmesi ve duyarlı işletme çalışanlarının katkılarıyla Nitelikli Hırsızlık olayı şüphelileri 8 saat gibi kısa sürede tespit edildi.

Yakalanan hırsızlar gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken bulunan çanta da sahiplerine iade edildi.