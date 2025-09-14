Turistin çantasını soydu! Yöntemi ‘pes’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında, müşteri gibi davranan turist çantasından para çalan kadın önce güvenlik kameralarını yakalandı sonra polise yakalandı.

Olay, Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu caddesinde bulunan giyim mağazasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mağazada müşteri olarak bulunan Y.B.M., çantasından hırsızlık yapıldığını fark ederek polise şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.B.M.'nin çantasından bin 400 Euro ile 400 lira çalan hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, alışveriş yapan Y.B.M.'nin yanına yaklaşan şüphelinin, elindeki elbiselerle perdeleme yaparak çantadan paraları çaldığı anlar görülüyor. Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.'yı Fatih'te gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.A.'nın poliste daha önceden 42 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

