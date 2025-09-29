Turistler akın ediyor, yatırım yok: Çağlayan Şelalesi bakımsızlığa terk edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan doğal güzelliğiyle ünlü Çağlayan Şelalesi, bakımsızlığı nedeniyle tepkilere yol açıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan şelale, ulaşım yolunun kötü durumu ve yeterli tesis bulunmaması nedeniyle bölge ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamıyor.

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Yöre sakinleri, şelalenin turizm açısından büyük bir potansiyel taşımasına rağmen gerekli yatırımların yapılmadığını belirterek, “Her gün yüzlerce turist geliyor ama tesis yok. Yol bozuk, hizmet yetersiz. Gelenler bir daha gelmiyor. Bu da ilçemize ekonomik bir fayda sağlamıyor” diyerek tepki gösterdi.

YOL SORUNU TURİZMİ GÖLGELİYOR

Özellikle kamp yapmak isteyen turistlerin günlerce bölgede kaldığını vurgulayan vatandaşlar, şelaleye ulaşımı sağlayan yolun ise büyük sorun oluşturduğunu dile getirdi. Yolun çukurlarla dolu olması, özellikle karavanlarla gelen ziyaretçilerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Bir vatandaş, “Doğanın eşsiz güzelliği var ama yol rezalet. Turistler burada günlerce kalıyor, kamp yapıyor. Ancak yolun hali yüzünden gelenler de şikâyetçi. Büyük karavanlar yolda güçlükle ilerliyor” dedi.

ÇAĞRILAR KARŞILIKSIZ KALDI

Ramazan Bayramı’ndan bu yana yerel yöneticilere defalarca çağrıda bulunduklarını söyleyen yöre sakinleri, “Belediye başkanına ve encümenlere yolun temizlenmesi ve çukurların onarılması için başvurduk ama hâlâ bir adım atılmadı. Sezon açıldı, turist sayısı arttı, yol acilen bakıma alınmalı” ifadelerini kullandı.

Doğal güzelliğiyle büyüleyen Çağlayan Şelalesi, bakımsızlık nedeniyle hak ettiği değeri göremiyor. Vatandaşlar, yetkililerden bölgeye yatırım yapılmasını ve yol sorununa kalıcı çözüm bulunmasını bekliyor.

