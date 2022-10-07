Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, kavurganın buğdayında iriliği ve lezzeti açısından özellikle ata tohumu olan Zeron buğdayını tercih ettiklerini belirterek, “Kavurga Sivas’a özgün ata tohumu olan Zeron buğdayından yapılıyor. İriliği ve lezzet olarak daha çok tercih edildiği için Zeron buğday kullanıyoruz. Yoğun talep görüyor. Çayların yanında vazgeçilmez bir lezzettir. Buğdayı eleyip temizleriz, daha sonra çıtır olması için kuruturuz. Özellikle lezzeti güzel olduğu için tandırda sacın üzerinde yapılır. Sac ısındıktan sonra buğdayları sacın üzeri de kavurur tepsilere alırız. Fiyatımız buğday fiyatlarının artmasıyla birlikte kilogram fiyatını 70 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.