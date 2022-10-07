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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve kilosu 70 TL'ye satılan kavurga Avrupa ülkeleri tarafından kapış kapış alınıyor.

Galeri Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:34
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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınların yaptıkları kavurga lezzetiyle dikkat çekiyor.

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Sivas’a özgü Zeron buğdayları özenle seçilip kurutulmasının ardından, tezek yakılan tandırlarda kavrularak kavurgaya dönüştürülüyor.

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden yoğun talep görüyor.

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor.

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor.

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, kavurganın buğdayında iriliği ve lezzeti açısından özellikle ata tohumu olan Zeron buğdayını tercih ettiklerini belirterek, “Kavurga Sivas’a özgün ata tohumu olan Zeron buğdayından yapılıyor. İriliği ve lezzet olarak daha çok tercih edildiği için Zeron buğday kullanıyoruz. Yoğun talep görüyor. Çayların yanında vazgeçilmez bir lezzettir. Buğdayı eleyip temizleriz, daha sonra çıtır olması için kuruturuz. Özellikle lezzeti güzel olduğu için tandırda sacın üzerinde yapılır. Sac ısındıktan sonra buğdayları sacın üzeri de kavurur tepsilere alırız. Fiyatımız buğday fiyatlarının artmasıyla birlikte kilogram fiyatını 70 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sarıkaya başta Hollanda’ya Fransa’ya ve yurt dışı ülkelerine satış yaptıklarını belirterek, “Besleyici ve tok tutar, diyet yapanlar için bence harika bir kuruyemiştir. Mide dostudur ve gastrite iyi gelir bununla birlikte faydaları saymakla bitmez. Çayın yanında misafirlerimize ikram ederiz...

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Bin yıllık tarihi var. Turistler bunun için Türkiye'ye geliyor kapış kapış alıyor

Sivaslılar için vazgeçilmez bir kuru yemiştir. Eskiden imkânsızlıklar yüzünden bisküvi ve ikramlıklar olmadığı için babaannelerimiz misafirlere kavurga ikram ederlerdi. Bizde yeniden bu adeti gün yüzüne çıkararak devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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