Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangının ardından tatil yaptıkları otelin çevresinde temizlik yapan Alman ve Rus turistler, çevredeki kuru ot ve yaprakları toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Yangın, Side-Kumköy yolunda, makilik alanda başlayarak 1133 Sokak'ta hızla ilerledi. Bazı yazlık evlerin önündeki verandaları da etkileyen yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan otel personeli yangın tüpleriyle yaptı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası söndürme çalışmalarını izleyen bölgedeki oteldeki turistler, ellerine çöp poşetlerini alarak otelin yan tarafındaki kaldırımda bulunan kurumuş yaprak ve otları tek tek topladı.

Yaklaşık 10-15 poşet dolusu kuru yaprak ve otları toplayan turistler, çöpleri çöp görevlilerinin alması için bıraktı.