Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangının ardından tatil yaptıkları otelin çevresinde temizlik yapan Alman ve Rus turistler, çevredeki kuru ot ve yaprakları toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangının ardından tatil yaptıkları otelin çevresinde temizlik yapan Alman ve Rus turistler, çevredeki kuru ot ve yaprakları toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Yangın, Side-Kumköy yolunda, makilik alanda başlayarak 1133 Sokak'ta hızla ilerledi. Bazı yazlık evlerin önündeki verandaları da etkileyen yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan otel personeli yangın tüpleriyle yaptı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası söndürme çalışmalarını izleyen bölgedeki oteldeki turistler, ellerine çöp poşetlerini alarak otelin yan tarafındaki kaldırımda bulunan kurumuş yaprak ve otları tek tek topladı.

Yaklaşık 10-15 poşet dolusu kuru yaprak ve otları toplayan turistler, çöpleri çöp görevlilerinin alması için bıraktı.

Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Turistler yangının ardından kaldıkları otelin etrafındaki kurumuş ot ve yaprakları temizledi

Son Haberler
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!