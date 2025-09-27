Turistlere dans gösterisi yapan kişi gözaltına alındı

Fatih'te bir eğlence mekanında turistlere dans gösterisi yapan kişi, müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, eğlence mekanında turistlere yönelik yapılan dans gösterileriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerin kaydedildiği belirlenen Cankurtaran'daki eğlence mekanına yönelik denetimde, müşterilere nargile ve açık alkol sunumu yapıldığı belirlendi.

Görüntülerde turistlere yönelik uygunsuz gösteriler yaptığı öne sürülen H.Ç. (39) "müstehcenlik" iddiasyıla gözaltına alındı.

Sahibine toplam 120 bin 482 lira idari para cezası kesilen eğlence mekanı, ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

