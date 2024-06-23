Turistleri eğlendirmek için adayı yaktılar. Yangında binlerce ağaç ve canlı kül oldu

Yunanistan'da 24 saat içinde toplamda 64 orman ve çalı yangını çıktı. Geçtiğimiz hafta ülkede, sıcak hava dalgasının yanı sıra kuvvetli rüzgarlar ve kuraklık da yaşanırken, tüm bunlar orman yangınları için elverişli koşullar sunuyordu. Fakat Yunanistan’da Hydra Adası’nda çıkan yangının bambaşka bir boyutu bulunuyor.

Yunan medyasına göre, cumartesi gecesi Yunanistan açıklarındaki bir yatta, yetkililerin ateşe müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen, yat mürettebatı tarafından havai fişek patlatıldı. Patlayan havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar, Hydra Adası’nın çam ormanlarına sıçrayarak ormanı ateşe verdi.

Hydra Belediye Başkanı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı insanların çam ormanına bu kadar sorumsuzca havai fişek atmasına öfke duyuyoruz. Turizm sezonunun zirvesindeyiz ve herkesin yaptığından sorumlu olması güzel" ifadeleri kullanılırken, olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Söz konusu yangının çıkmasında sorumluluğu olan kişilerin, önce çıkan alevleri kendi başlarına söndürmeye çalıştıkları belirtilirken daha sonra itfaiyeyi arayarak bölgeden kaçtıkları ifade edildi. Kurtarma ekipleri, bölgeye ulaşımın güç olması sebebiyle adadaki yangına sadece denizden ve havadan müdahale edebildi.

Polis ekipleri tarafından, cumartesi günü 55 metrelik Persefoni yatının öğleden sonra Atina'nın kıyı banliyösü Vouliagmeni'ye yanaştığı sırada 13 mürettebat tutuklandı ve yatta arama gerçekleştirildi. Yunan basınında çıkan haberlere göre, lüks yatı Kazakistan'dan 17 turistin kiraladığı ileri sürüldü.

Tutuklanan 13 kişinin Yunan vatandaşı olduğu ifade edilirken itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, şüpheli şahısların Pazar günü savcılığa çıkacağı iletildi.

SERT CEZALAR VERİLİYOR

Ülkenin kundakçılarla olan sorunu bilinirken geçtiğimiz Ağustos ayında ölümcül orman yangınları sebebiyle en az 79 kişi tutuklandı. Bu yılın başlarında ise Yunanistan kundakçılığa yönelik daha sıkı tedbirleri uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, failler 20 yıla kadar hapis ve 200 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ORMAN YANGINI RİSKİ HALA YÜKSEK

Yunanistan’daki orman yangını riski, tehlikeli seviyelerde kalmaya devam ediyor. Mora Yarımadası'nın kuzeybatısındaki bir bölgede çıkan bir yangın oldukça tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu kaydederken yedi kasabanın boşaltılması gerekmişti.

Myrtia kasabasında ise orman yangınları nedeniyle bir ölüm yaşandı. Cuma günü, 55 yaşındaki bir adamın baygın halde bulunurken götürüldüğü klinikte hayatını kaybetti. Adamın, yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Geçen yaz Yunanistan aşırı sıcaklardan muzdaripti. Yaklaşık 175 bin hektar orman ve tarım alanı alevler içinde kaldı . Bilim insanları, insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle orman yangınlarının daha sık ve daha şiddetli hale geldiğini söylüyor.