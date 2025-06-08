Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 turist ve sürücü yaralı!

Kaynak: İHA
Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 turist ve sürücü yaralı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si Türk asıllı Alman 6 turist ve sürücü yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü, jandarma tarafından yaralı bulundu.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ramazan Ü. yönetimindeki 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

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Kazada minibüste bulunan Türk asıllı Alman vatandaşları Tuğba K. ve Melahat K. ile Alman turistler Rucker H., Juri F., Walter K. ve Kazakistanlı Olga F. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI, YARALI BULUNDU

Kaza sonrası olay yerinde bulunmayan minibüs sürücüsü Ramazan Ü., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Gündoğdu Mahallesi’nde yaralı halde bulundu. Sürücü, panikle olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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