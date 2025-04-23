Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

Kaynak: DHA
Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

Kayseri'de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan turistleri alan A.E. idaresindeki yolcu otobüsü Nevşehir'in Ürgüp ilçesine seyir halindeyken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

ŞOFÖR TURİSTLERİ TAHLİYE ETTİ

Yangını fark eden otobüs şoförü güvenlik şeridine geçerek turistleri araçtan tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler başka bir otobüs ile Nevşehir'e hareket etti.

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