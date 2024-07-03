Turistleri taşıyan tur minibüsü direğe girdi: 2’si ağır 15 yaralı

Kaynak: AA
Turistleri taşıyan tur minibüsü direğe girdi: 2’si ağır 15 yaralı

Antalya'nın Manavgat bölgesinde, turist taşıyan bir tur midibüsünün direğe çarpması neticesinde 15 kişi yaralandı.

Tur minibüsü direğe girdi! Yaralılar var

Antalya Havalimanı'ndan ağırlıklı olarak Rusya ve Belarus vatandaşı turistleri taşıyan Ş.Ç. yönetimindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 karayolu Demokrasi Bulvarı'nda bulunan köprülü kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol işareti direğine çarptı.

Meydana gelen kazada, sürücü ve aralarında çocukların da olduğu toplam 14 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Hastanelere sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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