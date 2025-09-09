Turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı

Yangın, Şişli Mecidiyeköy'deki Büyükdere Caddesi Edirne yönünde saat 22.00 civarında ortaya çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın sonrası tur otobüsünün ön kısmı alevler içinde yanmaya başladı. Yabancı turistleri taşıdığı öğrenilen otobüste çıkan yangın sonrası otobüs şoförü aracı durdurarak süratli bir şekilde yolculardan otobüsü boşaltmasını istedi.

Yolcuların tahliyesi ardından otobüsün ön tarafında başlayan yangın kısa sürede orta kısmına doğru yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yangının çıktığı caddenin bulunduğu güzergahı geçici olarak trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen otobüse müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Tur otobüsünün alevler içinde yandığı anlar, çevredeki insanların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Otobüsün yandığı noktada bulunan park edilmiş üç araç yangının sıçraması sonucu zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle trafiğe kapatılan yol kademeli olarak açıldı. Otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.