Turistlerin Akdeniz foku şaşkınlığı! Hayretler içinde izlediler

Kaynak: DHA

Antalya'da tekne turuna çıkan İngiliz turistler unutamayacakları bir olaya şahitlik etti.

Antalya’da düzenlenen bir tekne turuna katılan İngiliz turistler, Side açıklarında nadir rastlanan bir doğa olayıyla karşılaştı. Koruma altındaki ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, kalamar yerken turistlerin objektifine yansıdı. O anlar, turistler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

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DENİZ YÜZEYİNDE HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Manavgat Irmağı’ndan denize açılan turistler, Side yönüne ilerledikleri sırada deniz yüzeyinde hareket eden bir cismi fark etti. Cismin zaman zaman suya batıp çıkması üzerine dikkat kesilen turistler, kısa süre sonra bunun bir Akdeniz foku olduğunu anladı.

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TURİSTLER GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN YARIŞTI

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen İngiliz turistler, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle fokun görüntüsünü kaydetmeye çalıştı. Kalamarı yakalayan Akdeniz fokunun beslenme anına tanıklık eden turistler, bu nadir anı ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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