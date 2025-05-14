Turistlerin Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Açıklandı! İstanbul'dan Bir Mekan da Listede

Kaynak: Haber Merkezi
Turistlerin Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Açıklandı! İstanbul'dan Bir Mekan da Listede

Dünya genelinde en popüler 200 turistik nokta incelenerek turistlerin deneyimleri mercek altına alındı. 95 binden fazla yorumun analiz edildiği araştırmada, ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayan ve hayal kırıklığına uğratan ilk 10 yer belirlendi.

Avrupa'nın ağırlıkta olduğu listede, İstanbul'dan da önemli bir tarihi mekan yer aldı.

Radical Storage adlı şirketin yaptığı kapsamlı analiz, dünya çapında en çok ziyaret edilen turistik bölgeler hakkındaki 95.352 yorumu inceledi. Bu analiz sonucunda, turistlerin beklentilerini en çok boşa çıkaran 10 destinasyon sıralandı.

İşte Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı İlk 10 Yer:

  1. Alton Towers Tema Parkı (Staffordshire, İngiltere): Ziyaretçilerin %49,4'ü yüksek yemek fiyatları ve yetersiz hizmet kalitesinden şikayetçi.
  2. Szechenyi Termal Hamamları (Budapeşte, Macaristan): Ziyaretçilerin %37,2'si aşırı kalabalık ve yetersiz tesislerden dolayı hayal kırıklığına uğramış.
  3. Siam Park (Tenerife, İspanya): Avrupa'nın en büyük su parkı, erişim sorunları ve personel tutumu nedeniyle %31,2 oranında olumsuz geri bildirim aldı.
  4. Time Out Market (Lizbon, Portekiz)
  5. Trevi Çeşmesi (Roma, İtalya): Özellikle aşırı kalabalık ve uzun süren tadilat nedeniyle memnuniyetsizlik topluyor.
  6. Horseshoe Casino (Las Vegas, ABD)
  7. Guinness Storehouse (Dublin, İrlanda)
  8. [Listede 8, 9 ve 10. sıralardaki diğer yerler belirtilmemiş.]

Türkiye'den Topkapı Sarayı Listede!

Listede Türkiye'den yer alan tek mekan ise İstanbul'un tarihi incisi Topkapı Sarayı oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli yapılarından biri olan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan saray, incelenen yorumların %23'ü tarafından olumsuz değerlendirildi. Bu olumsuz geri bildirimlerin nedenleri arasında yoğun kalabalık ve zaman zaman yetersiz bilgilendirme gibi faktörlerin yer aldığı belirtildi.

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Turistlerin En Çok Memnun Kaldığı Yerler de Açıklandı

Radical Storage'ın araştırması sadece hayal kırıklığı yaratan yerleri değil, turistlerin en çok memnun kaldığı destinasyonları da ortaya koydu. Listenin zirvesinde New York'taki High Line parkı yer alırken, Amerika kıtasından altı farklı yer listede kendine yer buldu. İkinci sırada Tennessee'deki Sugarlands Damıtımevi, üçüncü sırada ise Sao Paulo'daki Paulista Caddesi bulunuyor.

Avrupa'da ise turistleri en az hayal kırıklığına uğratan yerler Venedik'in Büyük Kanalı ve Dükler Sarayı olarak öne çıktı. Bu iki popüler turistik nokta, yoğun ziyaretçi sayılarına rağmen yüksek memnuniyet oranlarıyla dikkat çekti.

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