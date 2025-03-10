Turistlerin uğrak yeri... Gölet adeta buz pistine döndü

Kaynak: İHA
Turistlerin uğrak yeri... Gölet adeta buz pistine döndü

Düzce'nin turistik bölgelerinden Topuk Yaylası, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından buz pistine döndü.

Düzce'nin turistik bölgelerinden Topuk Yaylası, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte tamamen buz tuttu.

k.jpgDüzce şehir merkezine 38 kilometre uzaklıkta ve 1.280 metre rakımda bulunan Topuk Yaylası Göleti, hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesiyle tamamen dondu. Şehir merkezinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselirken, yaylada sert soğuklar etkili oluyor. Dağdan çıkan kaynak suları ile beslenen gölette aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda sarısı gibi balık türleri yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle tamamen donan gölet, dron ile havadan da görüntülendi.

Bölgeye giden Duygu Tuğba Güner, "Şehir merkezinde sıcaklık 20 dereceye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde sıfırın altına düşmesi sonrasında Topuk Yaylası'nda bulunan göl donmuş" ifadelerini kullandı.

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