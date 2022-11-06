﻿Zamlar Rusları yıldırmadı. Yeni yıla Türkiye'de girecekler

Rus turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi her geçen daha da büyüyor. Yıl başı turlarına yaklaşık yüzde 70 zam gelmesine rağmen Rus turistler, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 daha yüksek tur talebinde bulundu.

Inturist verilerine göre satışlarda ilk yüzde 27,5'lik payla Rusya içi turlara ait. İkinci sırada yüzde 26'yla Türkiye var. Bunu yüzde 12 ile 15 arasında değişen oranlarda Mısır, Abhazya ve Venezuela takip ediyor.

EN UCUZ TURLAR TÜRKİYE İSTİKAMETİNDE

Anex Tour da yurt dışı satışlarda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk sırada olduğunu açıkladı. 4 veya 5 yıldızlı bir otelde bir haftalık tatilin bedeli 165 ile 451 bin ruble arasında. En pahalı turlar Maldivler, en ucuz turlar ise Türkiye istikametinde. (Odatv)