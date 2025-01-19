Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz

Düzenleme: Kaynak: İHA
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz

Türkiye'nin birçok kenti ağır kış şartları altında soğuk ve kar ile mücadele ediyor. Turizm cenneti Antalya’da aynı gün iki mevsim birden yaşanıyor. Bir tarafı kar, bir tarafından yaz yaşanıyor.

Ocak ayının ortasında Türkiye'nin birçok kentinde ağır kış şartları hakim olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Doğu illeri kar ve soğuk hava etkisi altındayken, Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkili oldu.

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Okullarda yarıyıl tatilinin de girmesi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Masa ve sandalyelerini alan Antalyalılar sahilde bulunan yeşil alanları doldururken, kimileri ise kumsalda oturmayı tercih etti. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyunun ise 20 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar sıcak havayı spor yaparak değerlendirirken, kimileri ise denize girmeyi tercih etti.

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"DÖRT MEVSİMİ YAŞIYORUZ"

Yakınları ile birlikte Konyaaltı Sahiline gelen Vedat Coşkun, "Hava çok güzel, sabah denize girecektik ama şortumuz yoktu. Antalya böyle bir tarafımızda kar var, bir tarafı yaz. Dört mevsimi yaşıyoruz" dedi. Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle Antalya'ya geldiklerini belirten Hale Kılınç ise, "Okullarında tatil olması ile fırsat bildik güneşli havayı hemen kendimizi sahile attı. Isparta Eğirdir'den geliyorum. Şu anda Isparta bayağı bir soğuk, Antalya'ya gelince Isparta'nın yaz havasını yaşıyor gibi oluyor insan. Sahilde çok kalabalık, sabah geldiğimizde bu kadar değildi. Saat geçtikçe daha da bir kalabalıklaştı.

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