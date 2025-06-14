Turizm cennetinde silahlı hesaplaşma can aldı

Endonezya’nın Bali adasında meydana gelen silahlı saldırıda, 32 yaşındaki Avustralyalı Zivan Radmanovic hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan 35 yaşındaki Sanar Ghanim’in tedavisi sürüyor. Silahlı saldırının Munggu bölgesinde yer alan Villa Casa Santi’de gerçekleştiği bildirildi.

Badung Emniyet Müdürü Arif Batubara, saldırının saati ve nedenine ilişkin henüz kesin bilgilere ulaşılamadığını belirtti. Batubara, “Olayla ilgili rapor aldık. Şu anda soruşturma yürütüyor, olay yerinde delil topluyor ve tanıklarla görüşüyoruz” dedi. Soruşturmanın halen sürdüğünü vurguladı.

Aynı bölgede geçen hafta da bir Avustralyalı turistin trafik kontrolü sırasında üstünde kokain bulunması nedeniyle gözaltına alındığı bildirilmişti. Lismore’dan gelen Nelson Philip James, polis tarafından Badung’da durdurulmuş ve üzerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yetkililer, Radmanovic’in yaşamını yitirdiğini, Ghanim’in ise kritik durumda olduğunu belirtirken, olayın bir hesaplaşma ya da tesadüfi saldırı olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.