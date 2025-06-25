Turizm cennetinde skandal! Bu işletmede Türk Lirası geçmiyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turizm cennetinde skandal! Bu işletmede Türk Lirası geçmiyor...

Antalya’nın turizm merkezlerinden Kaleiçi Yat Limanı’ndaki bir umumi tuvalette yer alan ücret sistemi büyük tepki çekti. Asılı tabelada, kullanım bedelinin 1 Euro olduğu belirtildi.

Kaleiçi Yat Limanı’nda yer alan umumi tuvalette yalnızca yabancı para birimi ile ödeme yapılabiliyor.

EKOL TV'de yer alan habere göre; söz konusu uygulama, özellikle yerli turistler ve Antalyalılar arasında tepkilere neden oldu.

Yaklaşık 46 TL’ye denk gelen 1 Euro’luk tuvalet ücreti yerli vatandaşlar tarafından pahalı olarak nitelendirildi.

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Vatandaşlar ve yerli turistler bu duruma tepki gösterirken, bazı turistler ise uygulamayı “normal” karşıladı.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan görüntüler, “kendi ülkemizde paramızla tuvalete giremiyoruz” yorumlarına neden oldu.

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