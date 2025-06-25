Turizm cennetinde skandal! Bu işletmede Türk Lirası geçmiyor...

Kaleiçi Yat Limanı’nda yer alan umumi tuvalette yalnızca yabancı para birimi ile ödeme yapılabiliyor.

EKOL TV'de yer alan habere göre; söz konusu uygulama, özellikle yerli turistler ve Antalyalılar arasında tepkilere neden oldu.

Yaklaşık 46 TL’ye denk gelen 1 Euro’luk tuvalet ücreti yerli vatandaşlar tarafından pahalı olarak nitelendirildi.

Vatandaşlar ve yerli turistler bu duruma tepki gösterirken, bazı turistler ise uygulamayı “normal” karşıladı.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan görüntüler, “kendi ülkemizde paramızla tuvalete giremiyoruz” yorumlarına neden oldu.