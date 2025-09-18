Turizm Master Planı Aksaray’ın vizyonuna ışık tutacak

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Turizm Fakültesi öncülüğünde hazırlanan “Aksaray İli Turizm Master Planı”, düzenlenen görkemli bir törenle tanıtıldı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan protokol üyeleri, planın sadece bir belge değil, aynı zamanda Aksaray’ın gelecekteki turizm vizyonuna yön verecek stratejik bir yol haritası olduğunu vurguladı.

“MASA BAŞINDA DEĞİL, SAHADA HAZIRLANDI”

Programın açılışında konuşan ASÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, bu çalışmanın Aksaray için ilk kapsamlı turizm master planı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Çalışmanın tüm ilçeleri kapsadığını kaydeden Altaş, “Sadece potansiyeli yüksek bölgeler değil, şehrin bütün ilçeleri üzerinde duruldu. Masa başında değil, sahada veri topladık. Eksiklikleri yerinde tespit ederek çözüm odaklı bir anlayışla ilerledik. Bu projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

REKTÖR ARIBAŞ: “TURİZM İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, planın büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, “Bu çalışma, Aksaray’ın turizm geleceği için stratejik bir yol haritasıdır. Yaklaşık 8 ay önce başladığımız süreçte her ilçede detaylı incelemeler yapıldı. Ayrıca master planla birlikte iki akademik kitap çalışmasının tamamlanmış olması da ayrı bir kazanımdır” diye konuştu.

Rektör Arıbaş, planın uygulanabilir olmasının en büyük artı olduğunu vurgulayarak, “Valimizden, kaymakamlarımızdan, il müdürlüklerinden ve 23 kişilik akademik ekibimizden büyük destek gördük. Aksaray turizmini geleceğe taşıyacak bu çalışmayı hayata geçirmek için iş birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

VALİ KUMBUZOĞLU: “MARKALAŞMA KONUSUNDA ADIM ATMALIYIZ”

Törende söz alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise master planın şehir için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. “Akademisyenlerimiz için bu plan bir sonuç, bizler içinse bir başlangıçtır” diyen Kumbuzoğlu, Aksaray’ın tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasının, Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Sultanhanı, Selime Katedrali, Tuz Gölü gibi doğal ve tarihi güzelliklerinin şehre büyük bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Vali Kumbuzoğlu, aynı zamanda Somuncu Baba ve Aziz Gregorius gibi önemli dini şahsiyetlerin Aksaray’ı inanç turizmi açısından özel bir noktaya taşıdığını belirterek, “Ancak potansiyelimiz olmasına rağmen istediğimiz seviyede değiliz. Konaklama tesisleri, tanıtım ve markalaşma konularında ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Marka varsa, değer vardır. Bu plan, Aksaray’ı turizmde marka şehir yapma yolculuğumuzda rehber olacaktır” dedi.

GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlit Düzgün, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Programın sonunda Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve ASÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, Turizm Master Planı’nı Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na takdim etti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.