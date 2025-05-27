Turizm sezonu kaosla başladı! Bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen harekete geçti

Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde Türkiye genelinde 4 bini aşkın otel mühürlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “turizm işletme belgesi” olmayan tesisleri kapatması, tatilcileri sokakta, turizm yatırımcısını ise borçla baş başa bıraktı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği uygulamanın sürmesi, ekonomik krizle boğuşan sektör için yıkıma dönüştü.

Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, 2021 yılında yapılan yasal değişiklikle tüm konaklama tesislerine “turizm işletme belgesi” alma zorunluluğu getirildi. Belediyeden ruhsat almış olsa bile, Bakanlık onayı olmayan tesisler mühürlenmeye başlandı. Ancak belge alma süreci, Bakanlıkta görevli az sayıdaki personel nedeniyle tıkanmış durumda. Yüzlerce tesis, denetim sırasını beklerken sezonu kaçırdı. Uluslararası Yatırım Uzmanı ve Avukat Abide Gülel Saral, “Açılışı yapılmayan her otel, hem istihdam hem de döviz kaybı demek. Ekonomik krizin turizm eliyle hafifletileceği umudu tamamen çöktü” diyerek tabloyu özetledi.

Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024 tarihli kararında, turizm işletme belgesi bulunmayan otellerin kapatılmasını öngören maddenin “teşebbüs özgürlüğüne aykırı” olduğuna hükmetti. Bakanlığa yasanın yeniden düzenlenmesi için 9 ay süre verildi. Ancak bu süre içinde uygulama durdurulmadı; aksine, denetimler sıklaştırıldı, mühürlemeler hızlandı.

BAKANLIK GEÇ KALDI

Belge eksikliği nedeniyle kapatılan oteller için yargı yolu açık. Abide Gülel Saral’ın avukatlığını üstlendiği bir işletme, idare mahkemesine başvurduktan sonra yürütmeyi durdurma kararı aldı. “Telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağı” gerekçesiyle mührün kaldırılması, sektörde benzer durumda olan işletmelere emsal teşkil ediyor. Ancak bu yola başvurmak için hem zaman hem hukuki donanım gerekiyor. Özellikle küçük işletmeler, yargı sürecine erişmekte zorluk yaşıyor.