Turizmde kölelik geri mi geliyor? Yeni yasaya tepki yağıyor

Türkiye’de en ağır çalışma şartlarının olduğu yüzde 30’u aşan güvencesiz çalışmanın dayatıldığı turizmde şimdi de 1 milyonu aşkın çalışanın izin günü gasp ediliyor.

Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık tatil hakkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen bir yasa değişikliğiyle tartışmalı hâle geldi.

Yeni düzenleme, turizm sektöründe işçilere haftada bir gün kesintisiz tatil yerine 10 gün aralıksız çalışıp yalnızca 11’inci günde izin yapma olanağı tanıyor. Üstelik bu tatil günü çalışıldığında, fazla mesai ücreti de ödenmeyecek.

Nefes'teki habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Ocak ayı verilerine göre, Türkiye’de konaklama ve eğlence işleri sektöründe toplam 1 milyon 169 bin 680 kişi çalışıyor. Sektörde sendikalı işçi sayısı 53 bin 776 iken, sendikalı işçi oranı sadece yüzde 4.5 civarında.

Bu işçilerin de yalnızca 46 bin 259’u toplu sözleşme yapma hakkına sahip. Sektörde toplam 182 bin 66 iş yeri bulunuyor. Bu iş yerlerinin sadece 3 bin 565 tanesinde sendika bulunuyor. Geriye kalan 178 bin 501 iş yerinde ise sendika yok.

Dev Turizm İş Sendikası’na göre turizm sektörü çalışanlarının yüzde 30’undan fazlası kayıt dışı. Yoğun sezonda haftalık fiili çalışma süresi 50 ila 60 saat arasında değişiyor. Çalışanların neredeyse yarısı yıllık iznini kullanamıyor.

Ağır çalışma şartları ve güvencesizlik, mevsimlik istihdam nedeniyle işçilerin sektörden ayrılma oranı son üç yılda yüzde 60’a ulaşmış durumda. Sendikaların araştırmalarına göre, günde 11 saate kadar çıkan mesailer karşılığında çoğu zaman çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmiyor. İşe dinlenemeyerek gelen işçilerin, çalışırken iş kazaları ve cinayetleri yaşama olasılığı da artıyor.

Turizm sektöründe toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip tek sendika olan Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, turizm sektörü çalışanlarının izin günlerine ilişkin düzenlemeyi, “Bu bir kere insana saygısızlık. Hazreti Ömer’in kaldırdığı köleliği yeniden yaratıyorlar. Olacak iş mi bu? İnsani değerleri de kaybediyoruz” dedi.

Bakındı, “Bizim iş kolumuzun en aktif olduğu zamanlar bu sıcaklar. Bu sıcaklarda kim dayanabilir 10 gün? Acımasız bir sistem olacak. Bu koşullarda turizmde işçi bulamazlar. Bu yasanın iptali için gerekli bütün çalışmaları yapacağız. Türkiye’yi ILO’nun kara listesine alırlar” diye konuştu.