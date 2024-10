Turizmde yeni moda: Paket turlar

Günlük hayatın stresinden kısa süreli de olsa uzaklaşmak isteyenler günübirlik ve kısa konaklamalı turlara yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2024’ün ikinci çeyreğinde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 artarak yaklaşık 15 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelirin neredeyse üçte biri ise paket turlardan elde edildi.

Ankara başta olmak üzere günübirlik ve konaklamalı tatil alternatifleri sunarak seyahatseverlerin tatil ihtiyaçlarını karşılamayı vurgulayan Varal Turizm'in Kurucusu Bülent Varal, sektör değerlendirmesinde bulunurken günübirlik ve konaklamalı tatil alternatifleri hakkında bilgi verdi.

Farklı şehirlerin tarihlerini, doğal güzelliklerini günübirlik ziyaret etmek isteyenler için birçok alternatifleri olduğunu belirten Bülent Varal, “Ankara başlangıçlı olarak düzenlediğimiz günübirlik ve konaklamalı yurt içi ve yurt dışı turlarımızda seyahat tutkunlarına birçok alternatif sunuyoruz. Şehrin kaos ve karmaşasından kısa süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyenler için müşteri memnuniyeti odaklı, uygun fiyatlı ve tamamen yenilenmiş filolarımızla tur hizmetlerimiz bulunuyor” dedi.

“Konaklamalı turun yıldızı Kıbrıs ve Mardin gibi bölgeler”

“Uzun yıllardır Ankara’da öğrenci ve personel taşımacılığı yaparak edindiğimiz tecrübeyle, son 4 yıldır TÜRSAB onaylı yurt içi ve yurt dışı turlar düzenliyoruz” diyen Varal Turizm Kurucusu Bülent Varal, “İnsanlar yoğun iş temposu ve stresli şehir hayatından kaçmak için günübirlik ve kısa konaklamalı turlara yoğun ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlarımız, araç filomuzun yeniliği ve ekibimizin profesyonelliğiyle müşterilerimize unutmayacakları anılar yaşatıyoruz. Özellikle Konya, Abant, Sinop, İstanbul, Sapanca, Amasra Safranbolu, Bodrum, Eskişehir ve Kapadokya’ya düzenlediğimiz günübirlik turlar büyük ilgi görüyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Kıbrıs ve Mardin gibi destinasyonlar konaklamalı turlarımız arasında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük önceliğimiz ve sunduğumuz bu çeşitli turlarla onların beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Profesyonel ekibimizle birlikte, seyahat deneyimini en üst düzeye tutarak unutulmaz tatiller sunmayı amaçlıyoruz.”

“Seyahatseverler hem doğayla buluşuyor hem de kültürel zenginlikleri keşfediyor”

Seyahatseverler için her geçen gün hizmetlerine yeni destinasyonlar eklemeye devam ettiklerini dile getiren Bülent Varal, “Müşterilerimiz için sunduğumuz bu tur seçenekleri hem doğayla buluşma hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetme imkanı sağlıyor. Özellikle hafta sonu kaçamakları için büyük talep görüyoruz. Misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda farklı destinasyonlarla hizmet ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Şu an yurt içinde ve yurt dışında 20’şer farklı noktaya tur düzenliyoruz. Geçen yıla kıyasla tur sayımızı ve müşteri kitlemizi %100 artırdık. Ülkemizin güzelliklerini keşfetmek isteyen birçok kişiye hizmet verme fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

“Müşteri memnuniyeti en yüksek şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Varal Turizm'in Kurucusu Bülent Varal sözlerini şöyle tamamladı: "Müşterilerimizden aldığımız en değerli geribildirim, bir kez bizimle seyahat edenlerin tekrar bizi tercih etmeleri. Bu, bizim için en büyük gurur kaynağı. Bugüne kadar 500 binden fazla müşterimize hizmet verdik. 3 binden fazla tur düzenledik. Amacımız, Türkiye’de tur düzenlemediğimiz tek bir nokta bile bırakmadan, her yere ulaşabilmek. Bu vizyon doğrultusunda ekibimizi genişletmeye ve sürekli yenilenmeye devam ediyoruz. Ankara'da müşteri memnuniyeti en yüksek şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."