Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı baskınlarla uyuşturucu şebekelerine operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler arasında 24 bin 152 sentetik ecza, 295 gram esrar, 46 gram bonzai, 16 gram metamfetamin, 9 gram skunk, 8 gram kokain, 5 A4 kâğıda emdirilmiş bonzai, 2 hassas terazi, 61 bin 510 TL nakit, 5 Euro ve 17 gram altın yer aldı.

Bu maddelerin, suç geliri olarak değerlendirildiği belirtildi. Operasyonda 17 kişi uyuşturucu kullanma, 13 şüpheli ise imal ve satış suçlarından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, 10'u tutuklandı.