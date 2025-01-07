Turizmin önde gelen markasıydı! Kardeş kavgası lüks otel zincirini batırdı



Merhum sanayici Ertan Sayılgan'ın temellerini attığı Kervansaray Yatırım Holding çatısı altındaki 10 otel, son yıllarda yaşanan hukuki ve finansal sıkıntılar nedeniyle çürümeye terk edildi. Turizm FM'in haberine göre, holdingin otellerinin kaderi, Zeynep Tümer ile kardeşi Selim Sayılgan arasında yaşanan ve bir dizi suçlamayla devam eden hukuk ve ceza davalarıyla şekillendi.

KARDEŞ KAVGASI, EVRAKTA SAHTECİLİK, RÜŞVET…

Türkiye'nin önde gelen tekstilcilerinden biri olan Ertan Sayılgan'ın mirası olan Kervansaray Yatırım Holding, tekstil sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra turizm alanında da büyük yatırımlar yapmıştı. Ancak son yıllarda yaşanan kardeş kavgası, evrakta sahtecilik ve rüşvet gibi suçlamalar, holdingin ve ona bağlı otellerin çöküşünü hızlandırdı. Marmaris'teki otel, 2023 yılında alacaklı DenizBank tarafından 131 milyon lira bedelle satın alındı ve icra yoluyla satışın iptali için dava açılacağı daha önce duyurulmuştu.

BURSADAKİ KERVANSARAY TERMAL OTEL'İN SORUNLARI

Bursa'nın Çekirge bölgesinde yer alan Kervansaray Termal Oteli, ruhsatsız faaliyet göstermesi ve birçok hukuki sorunla yeniden gündeme geldi. Kolan Hastaneleri Grubu bünyesindeki Derbent A.Ş. tarafından işletilen otel, daha önce sahte kira kontratlarıyla yönetilmesiyle de dikkat çekmişti. Bu olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

64 MİLYON EURO'LUH BORÇ VE İCRA TAKİBİ

Kervansaray Yatırım Holding, Almanya'nın Aareal Bank AG'ye olan 64 milyon euroluk borcu nedeniyle icralık oldu. Bu borcun etkisiyle, holdingin Bursa Kükürtlü Mahallesi'ndeki Kervansaray Termal Otel'in satışı birkaç kez iptal edildi. Otel, kapılarına kilit vurularak çürümeye terk edilse de, satış işlemlerinin bir türlü sonuçlanmaması, işletmenin geleceğini belirsiz kıldı.

"TADİLAT" CEVABI, OTELİN GELECEĞİ SORU İŞARETİ

4 Haziran 2024 tarihinde kapılarına kilit vurulan Kervansaray Termal Otel'in önünde bulunan görevliler, otelin neden kapalı olduğunu sorduklarında "tadilat var" yanıtını verdiler. Ancak hâlâ kapalı olan otelin ne zaman açılacağı ve yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.