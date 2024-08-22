Turizmin selasını okudu: 'Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turizmin selasını okudu: 'Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur'

Fethiye'de bir turizm acentesi sahibi eline megafon alarak sokak arasında turizmin selasını okudu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fethiye Hisarönü'nde turizmcilik yapan bir kişi, turizm sektörünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için sıra dışı bir protesto gerçekleştirdi. Eline megafon alarak sokak arasında turizmin selasını okuyan turizmci, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gelir kaynaklarından biri olan turizm, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ovacık mezarlığında toprağa verilecektir." şeklinde anons yaptı. Bu esprili ve bir o kadar da düşündürücü protesto, çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Kullanıcılar, turizm sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek, turizmcilerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini savundu. Olay, sektördeki mevcut sorunlara mizahi bir dille ışık tutarken, vatandaşların tepkisi ise gündeme damgasını vurdu.

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