Türk akademisyenden büyük başarı! Arılardan ilham aldı NATO'dan ödülü kaptı

AKSARAY / METİN KURT

Dünyanın dört bir yanından 80’e yakın firmanın katıldığı ve savunma-güvenlik alanlarında çığır açan yenilikçi projelerin değerlendirildiği “NATO Innovation Hackathon 2025” yarışması kapsamında STRIKE isimli İHA modülü, uluslararası jüri tarafından ilk 10 proje arasına seçildi. Proje, NATO’nun askeri ve sivil teknolojileri bir araya getiren DIANA programına başvuru için de özel olarak davet aldı.

ARILARDAN İLHAM ALAN STRATEJİK TEKNOLOJİ

Skytech Robotik Teknolojileri firması adına yarışmaya katılan ekipte, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ROMER Müdürü Doç. Dr. Erol Şahin ile birlikte ASÜ Teknik Bilimler MYO Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu da yer aldı. Ekip, doğadan ilham alarak arıların tehditlere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarını analiz etti ve bu stratejileri teknolojik bir yapıya dönüştürdü.

Geliştirilen yapay zekâ destekli STRIKE modülü, insansız hava araçlarına (İHA) yönelik saldırıların ardından hedefin yaklaşık konumunu tespit ederek, gerçek zamanlı veri işleme kabiliyetiyle sahaya istihbari bilgi sağlayabiliyor. Bu sayede muharebe alanlarında operasyonel farkındalık büyük ölçüde artıyor.

TATBİKATTA GERÇEK MERMİLERLE TEST EDİLDİ

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu, STRIKE modülünün TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge süreciyle geliştirildiğini belirtti. Bakırcıoğlu, sistemin savunma sanayiinde giderek yaygınlaşan otonom sistemlere “güvenlik katmanı” olarak entegre edilebilecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

Modül, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği gerçek mühimmatlı bir tatbikatta da başarıyla test edildi. Bakırcıoğlu, “Dronumuz vurulduğunda STRIKE modülü saldırının geldiği yönü analiz ederek anında yayınladı. Ancak birkaç derecelik sapmalar yaşandığını tespit ettik. Bu doğruluk oranını artırmak için yapay zekâ modelimizi geliştiriyoruz” dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NE KATKI

Savunma ve güvenlik alanında uygulamaya yönelik özgün bir çözüm sunan STRIKE modülü, mekatronik ve robotik disiplinlerin potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna doğrudan katkı sağlayan proje, NATO Science and Technology Organization (STO) tarafından da desteklenerek, Information Systems Technology (IST) paneline davet edildi.

BİLİMSEL AR-GE İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİR ADIM DAHA

ASÜ’lü akademisyenlerin öncülük ettiği bu tür projeler, savunma sanayiinde yerli kabiliyetleri artırmanın yanı sıra, uluslararası alanda da Türk mühendisliğinin başarısını kanıtlamaya devam ediyor.