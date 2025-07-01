Türk akaryakıt devi hisselerini sattı. İflasın eşiğine gelmişti

Türkiye genelinde 29 ilde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren Euroil, nisan ayında mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre finansman erişiminde zorluk yaşayan şirketin hisselerinin yüzde 20’lik bölümü, 120 milyon TL karşılıında ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alındı.

Euroil Enerji'nin yüzde 20'si karşılığında 120 milyon TL ödendiği öğrenildi.



100'ÜN ÜZERİNDE AKARYAKIT İSTASYONU BULUNUYOR

Euroil Enerji, çoğunluğu taşrada olmak üzere 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletmekte. Ayrıca şirketin Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’de depolama tesisleri bulunduğu biliniyor. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyeti, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacak.