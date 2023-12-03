TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Veri Merkezi Sistem odasında kullanılmak üzere Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) satın alınması işi. mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1384097

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Şahinkaya Cad. No:106 34820 MERKEZ BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163333527 - 2163333038 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Veri Merkezi Sistem odasında kullanılmak üzere Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) satın alınması işi. b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Satın Alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türk-Alman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde işe başlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1(bir) gün içerisinde işe başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.12.2023 - 16:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Türk-Alman Üniversitesi Satın Alma ve İhale Toplantı Odası



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İstekliler teklif edilen ürün için en az 2 yıl arıza garantisi, 10 yıl tamir-bakım ve yedek parça temin garantisi vereceklerdir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: - İstekliler, Yeterlilik Bilgileri Tablosu Katalog ve/veya Fotoğrafları kısmında tedarik edilecek ürünelere ait marka modeli ile varsa detaylı bilgileri gösteren resmi internet sitelerinin uzantısını bu kısımda belirtilmesi gerekmektedir.

İhale komisyonunun talep etmesi halinde istekliler, teklif verdikleri kısımlara ait cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını fiziki olarak sunmak zorundadırlar.

Teklif ettiği ürüne ait numune veya teknik özelliklerini içeren orijinal katalog ya da broşürlerini (Türkçe olmayanların tercümeleri dahil) teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen üründen başka ürünler varsa istekli teklif ettiği ürünü açıkça belirtecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.