TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 11 KISIM MUHTELİF MAKİNE VE TEÇHİZAT SATIN ALINMASI İŞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ



Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Kullanılmak Üzere 11 Kısım Muhtelif Makine ve Teçhizat Satın Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1376950

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Şahinkaya Cad. No:106 34820 MERKEZ BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163333527 - 2163333038 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Kullanılmak Üzere 11 Kısım Muhtelif Makine ve Teçhizat Satın Alınması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Kullanılmak Üzere 11 Kısım Muhtelif Makine ve Teçhizat Satın Alınması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 takvim günü sonra işe başlanacak olup, en geç 60 takvim günü tüm ürünler mesai saatleri içerisinde (8:00-16:30) Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Yüklenici tarafından teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Söz konusu ürünler Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1(bir) gün içerisinde işe başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Türk-Alman Üniversitesi Satın Alma ve İhale Toplantı Odası



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekliler tüm kısımlar için Teknik Şartnamede belirtilen diğer belgeleri

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İstekliler 7. kısım için;

- en az 3 yıl süre ile üretici firma tarafından yerinde destek garantisi verecektir.

İstekliler 8. kısım için;

- en az 2 yıl arıza garantisi, 5 yıl tamir-bakım ve yedek parça temin garantisi verecektir. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: - İstekli firmalar, teknik şartnamede ISO Belgesi istenen ürünlere ait belgelerini sunmak zorundadır. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: - İstekliler, Yeterlilik Bilgileri Tablosu Katalog ve/veya Fotoğrafları kısmında tedarik edilecek ürünlere ait marka modeli ile varsa detaylı bilgileri gösteren resmi internet sitelerinin uzantısını bu kısımda belirtilmesi gerekmektedir.

İhale komisyonunun talep etmesi halinde istekliler, teklif verdikleri kısımlara ait cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını fiziki olarak sunmak zorundadırlar.

Teklif ettiği ürüne ait numune veya teknik özelliklerini içeren orijinal katalog ya da broşürlerini (Türkçe olmayanların tercümeleri dahil) teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen üründen başka ürünler varsa istekli teklif ettiği ürünü açıkça belirtecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

