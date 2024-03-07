Türk araştırma şirketi kripto para geliştirdi

Kullanım alanlarına her geçen gün bir yenisi eklenen blokzinciri teknolojilerine ilişkin son haber de pazar araştırması sektöründen geldi. Doğrulanmış ve seçilmiş güçlü üye topluluğu ve yapay zeka destekli teknoloji altyapısıyla uçtan uca araştırma hizmetleri sunan Adgager, topluluğu arasında yıllardır kullanılan resmi para birimi GAG’ı, blokzincirine taşıdı. 29 Şubat’ta kripto para borsası Bitexen’de satışa çıkan ve araştırma sektöründe kullanılan öncü kripto para birimi olmayı hedefleyen GAG Token’ın ön satış süreci, 19 Mart’a kadar devam edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adgager Kurucusu Umut Vural, “Adgager olarak, uzun yıllardır araştırma sektöründe güvenilen ve topluluğumuz tarafından aktif olarak kullanılan dijital para GAG'ı, kripto para dünyasına GAG Token ismiyle taşıdık. Bu çığır açan adım, araştırma dünyasını tamamen değiştirmeyi hedeflerken, yatırımcılara da eşsiz bir fırsat sunuyor. GAG Token, Adgager ekosisteminin merkezinde yer alarak, araştırma projeleri, reklam performansı ölçümleri ve pazar analizleri gibi birçok alanda devrim niteliğinde çözümlerin önemli bir parçası olacak” dedi.

Araştırma sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak

Türkiye’nin önde gelen markalarına şeffaf ve hızlı araştırma hizmetleri sunan yenilikçi bir pazar araştırma platformu olduklarını belirten Umut Vural, "İşletmelerin pazar araştırma maliyetlerini azaltmak, araştırma süreçlerini hızlandırmak ve daha değerli içgörüler elde etmelerini sağlamak için kurduğumuz Adgager’da yeni ürünümüz AdQ ile reklam filmlerinin performansını ve etkisini ölçebiliyoruz. Öte yandan markalar, hedef kitleleriyle anında etkileşim kurmak ve nitelikli içgörüler elde etmek için AdTeams’ten yararlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşımlarıyla benzersiz bir kurumsal yapıya ve çevikliğe ulaşan Adgager, araştırma sektöründe bir devrim başlatırken, işletmelere rekabet avantajı kazandırdı. Bugün, bu çözümlerde yıllardır kullanılan platform para birimi GAG’ı, GAG Token ismiyle blokzincirine taşıyoruz. Araştırma sektöründe kullanılan ilk kripto para birimi olma özelliği taşıyan GAG Token, pazar araştırması sektöründeki dijital dönüşümü hızlandıracak. Araştırma projeleri, reklam performansı ölçümleme, pazar analizleri ve daha birçok alanda kullanarak, araştırma süreçlerini daha verimli hâle getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli kripto para borsasında ön satışa çıktı

Kapalı devre bir finansal sistemi blokzincirine taşıdıklarını ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen online dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile işbirliği yaptıklarını dile getiren Umut Vural, “GAG Token, Adgager ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak, araştırmalara katkıda bulunan ‘Gager’ topluluğu ve işletmeler arasında bir değer transferi aracı olarak işlev görecek. Bu durum, Adgager'ın sunduğu benzersiz araştırma deneyimini destekleyen bir ekonomik modelin temelini oluşturuyor. Adgager Türkiye’de ve küresel çapta büyüdükçe GAG Token, hem portföy çeşitlendirme, hem de uzun vadede değer üretme anlamında potansiyel vaat ediyor. Ön satış için Bitexen ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, GAG Token’ın piyasaya başarılı bir şekilde sürülmesini sağlıyor ve yatırımcılara güvenilir bir platformda işlem yapma imkanı sunuyor” diye konuştu.

Ön satış 19 Mart’a kadar devam ediyor

29 Şubat Perşembe günü 13:00’te başlayan ön satışta 6,6 milyon adet GAG Token’ın ilk yatırımcılarıyla buluştuğunu hatırlatan Adgager Kurucusu Umut Vural, “Ön satış süreci, 19 Mart’ta saat 13:00'te sona erecek. Ayrıca, stake için ayrılan 2,4 milyon adet GAG Token ve airdrop için ayrılan 3 milyon adet GAG Token da toplulukla paylaşılacak. Yenilikçi ve gelecek vaat eden kripto para projelerine ilgi duyan herkes, GAG Token’ın token paylaşım özetine ve teknik dokümanına (whitepaper) GAG Token internet sitesinden ulaşabiliyor. Markaların strateji belirlemek için ihtiyaç duydukları tüm sorulara nitelikli kullanıcı kitleleriyle yanıt bulmalarını sağlayan Adgager olarak, en başından beri sektörde bir dönüşümün peşinde olduğumuzu söylüyorduk. GAG Token, bu dönüşümün önemli bir parçası."