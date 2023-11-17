Türk araştırma şirketi, sağlık ekonomisi alanındaki en önemli etkinliklerden birinde panelist oldu

Sağlık ekonomisi sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak görülen ISPOR Europe 2023, 12-15 Kasım tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirildi. Zirvenin bu yılki panelistleri arasında, sağlık ekonomisi odağında araştırmalar yürüten bir Türk araştırma şirketi de yer aldı.

Türk araştırma şirketi, sağlık ekonomisi alanındaki en önemli etkinliklerden birinde panelist oldu

Dünyanın dört bir yanından küresel sağlık liderlerini ve sağlık ekonomisi profesyonellerini bir araya getiren, sağlık ekonomisi alanındaki önemli buluşmalardan biri olan ISPOR Europe 2023, 12-15 Kasım tarihleri arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirildi. Konferans öncesi kısa kurslar, sağlık ekonomisi alanında tanınan konuşmacıların sunumları ve araştırma şirketlerinin poster sunumlarıyla örülen etkinlikte, sağlık ekonomisi ve gerçek dünya araştırmalarına ilişkin son çıktılar konuşuldu. Zirvenin bu yılki katılımcıları arasında, Türkiye, Estonya ve Tunus ofisleriyle sağlık ekonomisi araştırmaları yürüten ECONiX Araştırma da yer aldı.

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En iyi poster sıralamasında %5lik dilime girmeyi başardılar

ECONiX Araştırma’nın hazırlayıp sunduğu "2022 Yılına Kadar Türkiye'de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi" poster konferansta ‘En İyi Poster’ sıralamasında %5'lik dilime girdi.

Etkinliğe dair izlenimlerini paylaşan ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “ISPOR’a geçtiğimiz yıllarda da katılmıştık. ECONiX Araştırma olarak yıl boyunca yürüttüğümüz ve Türkiye, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Batı Asya’da sağlık pazarının güncel durumuna ışık tutan gerçek yaşam verilerinin analizlerini sektör profesyonelleriyle paylaşmak açısından bu yılki etkinlik de oldukça verimli geçti. Türkiye’deki sağlık enflasyonundan böbrek hastalıklarının ekonomik etkilerine, 2023 için Türkiye'de HIV/AIDS öngörülerinden Slovenya sağlık ekonomisine, farklı konulara odaklanan 19 posterle katıldığımız bu yılki etkinlikte aynı zamanda panelist olarak da yer aldık” dedi.

Türkiye’deki sağlık enflasyonu Avrupanın gündemine taşındı

Şirketin ISPOR Europe 2023'te sunduğu 19 posterden biri, 2017-2022 yılları arasında Türkiye'de sağlık enflasyonunun değişimini incelemek amacıyla hazırladıkları araştırma oldu. Kamu ve özel sektör için tıbbi malzeme bedellerinin, ilaç ve medikal cihaz fiyatlarının, özel hizmet bedellerinin, gıda takviyesi fiyatlarının KOSGEB destekli sağlık pazarı araştırma platformu ECONALiX’ten elde edilen verilerle incelendiği posterde, Türkiye’de ilaç fiyatlarının 2015’ten bu yana artış eğiliminde olduğu görüldü.

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Küresel enflasyonist etkilerin ve kur şoklarının sağlık enflasyonunu doğrudan etkilediğine dikkat çeken ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Birol Tibet, “Daha önce Türkiye kamuoyuyla da paylaştığımız araştırmamızın sonuçları, tıbbi malzeme fiyatlarının 2022’de ikiye katladığını ortaya koymuştu. Hammadde, işgücü, nakliye, enerji gibi sektörlerde görülen artışlar, girdi maliyetlerini değiştiriyor. Bu da ister istemez tüketiciye sağlık enflasyonu olarak yansıyor. Küresel trendler de Türkiye’yle benzer seyrettiğinden, bu posterimiz ISPOR Europe 2023’ün en çok ilgi gören posterlerinden biri oldu” diye konuştu.

Hasta başına yıllık SMA maliyetleri 3 milyon TL’ye yaklaşıyor

“SMA Yönetiminin Maliyeti” başlıklı araştırmalarının sonuçlarını da poster olarak paylaştıklarını dile getiren ECONiX Araştırma ekibinden Uzm. Selin Ökçün, “Kamuoyunda SMA olarak bilinen spinal müsküler atrofi hastalığı, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri. Bu konuya dair yürüttüğümüz araştırmalar, SMA Tip 1’in hasta başına yıllık maliyetinin 2,84 milyon TL, SMA Tip 2 ve Tip 3’ün ise 2,92 milyon TL olduğunu tespit ettik. Türkiye’de SMA ile ilgili yönetimsel maliyetlerin oldukça yüksek olduğunu ve hesaplanan maliyetlerin çoğunluğunu ilaç giderlerinin oluşturduğunu gösteren bu posterimiz, SMA yönetimiyle ilgili finansal yüklerin altını çiziyor ve Türkiye’de SMA’lı bireylere en uygun bakımı sağlamak için uygun maliyetli müdahalelere ve stratejilere duyulan ihtiyacı vurguluyor” ifadelerini kullandı.

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"Akademik referans niteliği taşıyan araştırmalarımızı dünyayla paylaştık"

ISPOR Europe 2023'ün sağlık ekonomisi alanında dünyanın yakından takip ettiği önemli bir konferans olduğunu vurgulayan Dr. Güvenç Koçkaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu yıl 2022’den farklı olacak şekilde panelist olarak da katıldığımız bu etkinlik, akademik referans niteliği taşıyan araştırmalarımızı dünyayla paylaşmamıza vesile oldu. Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kamuya, akademik kurumlara, tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına pazar ve sağlık ekonomisi araştırmaları sunan ECONiX Araştırma olarak, doğru sağlık politikalarının, doğru içgörülerle geliştirilebileceğine inanıyoruz. Açık kaynak verileri, bir ülkede sağlık sektörüne ilişkin kapsamlı bir manzara sunmak açısından hazine niteliği taşıyor. ECONiX olarak yürüttüğümüz araştırmalar ve bu araştırmalarla kurduğumuz uluslararası temsil, Türkiye’nin sağlık ekonomisi alanındaki farkındalığını ve potansiyelini tüm dünyaya kanıtlıyor.”

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