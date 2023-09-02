Türk askeri ayağına taş batmasın diye çarığını otla dolduruyor. Bu topraklar şimdi yabancılara satılıyor

Kolay kazanılmayan bu toprakları şimdi parsel parsel yabancılara satanlar utanır mı?... Düşman kovalamaktan yorulan kahraman Türk askeri ayağına diken, taş batmasın diye çarığını otla doldurduğu anlar ortaya çıktı.

Türk askeri ayağına taş batmasın diye çarığını otla dolduruyor. Bu topraklar şimdi yabancılara satılıyor

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medyada paylaşılan bir Türk askerinin videosu gündem oldu. Düşman kovalamaktan yorulan Türk askerinin ayaklarının ağrıdığı görülüyor.

Kahraman Türk askerinin dinlendiği esnada “yırtık çarığından giren diken ve taşlar ayağını yaralamasın” diye ot doldurduğu görülüyor.

Hakkı ödenmeyecek Türk askerinin bu görüntüsü yürekleri sızlatırken akıllara kolay kazanılmayan bu toprakları şimdi parsel parsel yabancılara satıldığı geldi.

Zor şartlar altında kazanılan bu toprakların yabancılara satılması, kaçakların merkezi haline gelmesi üzücü.

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HER YIL BEYOĞLU KADAR BİR ALAN YABANCILARA SATILIYOR

AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirası dolar ve Euro karşısında her geçen gün değer kaybederken Türkiye’de yabancıya konut satışında da patlama yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor” demişti.

Yabancıya konut satışında sınırlama getirilmesi talebi de gündemdeki yerini koruyor

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