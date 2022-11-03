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Türk askeri gemisi 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'da

2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev alacak TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:54
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Türk askeri gemisi 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'da

Türk askeri gemisi 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'da
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2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türk gemisinin Katar’da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edeceği kaydedildi.

20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.(AA)

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