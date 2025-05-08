Türk askerin infaz emri veren IŞİD’in sözde kadısına üç kez müebbet: Yargıtay’dan onay!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Ekim 2022 tarihli kararını inceledi. Yapılan değerlendirmede, yargılama süreçlerinin yasaya uygun olduğu, delillerin hukuka uygun toplandığı belirtildi. Yerel mahkemenin kararı yerinde bulunarak cezanın onanmasına hükmedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016’da iki Türk’ün şehit edildiği olayla ilgili soruşturma başlatmış, sanık Alwi’nin IŞİD içinde 2013-2016 yılları arasında Azez ve Bab bölgelerinde sözde şer’i mahkemelerde kadılık yaptığı, infaz kararları verdiği iddia edilmişti. İddianamede, Alwi’nin iki Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği belirtilmişti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “Anayasayı ihlal” ve iki kişiyi öldürme suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

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