Türk askerinin fedakarlığı bu sergide: Kore Savaşı’nın unutulmaz hikayesi Ankara’da canlandı!

Ankara’da, belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun’un katkılarıyla hazırlanan “Kore Savaşı Hafızası Sergisi” Renda Köşkü’nde ziyarete açıldı. Sergi, bir ay boyunca gezilebilecek. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, çok sayıda bürokrat ve yabancı misyon temsilcisi katıldı. Sergi, Türk askerinin 1950’de Hatay’ın İskenderun Limanı’ndan başlayan yolculuğunu arşiv fotoğrafları, belgeler, esir mektupları, günlükler ve döneme ait objelerle günümüze taşıyor.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, barış için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, “Kore Savaşı Hafızası Sergisi, sadece bir dönemin izlerini değil, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun belgesidir. 1950’de, kilometrelerce uzaktaki bir halkın acısına kayıtsız kalmayan Türkiye, evlatlarını barış için Kore’ye gönderdi. Türk Kızılay, o yıllarda yaraları sarmakla yetinmedi; esir askerlere destek, yaralılara şefkat, savaşın gölgesindeki çocuklara umut oldu. 75 yılda bu kardeşlik eksilmedi, aksine güçlendi. 6 Şubat depremlerinde Koreli yardım ekiplerinin çabaları ve Kore halkının yeniden inşa için gönderdiği yardımlar, bu dostluğun kalıcılığını dünyaya gösterdi. Barışa duyulan ihtiyaç, dün olduğu gibi bugün de insanlığın ortak çağrısıdır. Bu sergi, geçmişi anmanın ötesinde, geleceği şekillendirme sorumluluğu yüklüyor” dedi.

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Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, serginin bir saygı duruşu olduğunu belirterek, “Bu sergi, Kore ve Türkiye arasındaki derin dostluğu tarihi kayıtların ötesinde incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kore Savaşı, halkımızda derin yaralar açtı ancak Türkiye’nin unutulmaz fedakarlığını hatırlattı. 1950-1953 yıllarında 21 bin 212 Türk genci, Kore’de özgürlük ve barış için savaştı; yaklaşık bini hayatlarını feda etti. Cesaretleri, Kore Cumhuriyeti’nin özgürlük ve refahının temelini oluşturdu. Mirasları, Busan’daki BM Anıt Mezarlığı’nda yatan 462 kahramanla yaşıyor. Türkiye, savaş meydanlarındaki fedakarlıkla yetinmedi, savaş sonrası yetim çocuklara sahip çıkarak insani dayanışma örneği gösterdi” diye konuştu.

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