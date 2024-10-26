Türk Aydını Fırat Kızıltuğ yaşama veda etti

Dila Deniz
Türk Aydını Fırat Kızıltuğ yaşama veda etti

Türk müziği ve edebiyatının usta isimlerinden, Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödüllü şair ve bestekâr Fırat Kızıltuğ, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fırat Kızıltuğ, 1 Nisan 1935’te Bayburt’ta doğdu, İlkokulu Bayburt ve Tercan’da (1946), ortaokulu Turhal’da (1954), Öğretmen Okulunu Trablus’ta (1956) bitirdi ardından Erciş, İstanbul, Ergani ilk ve orta dereceli okullarında öğretmenlik yaptı. 1963’ten itibaren viyolonsel sanatçısı olarak İstanbul Belediye Konservatuarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda çalıştı. Almanya’da müzik öğrenimi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi’nin şiirlerinden bestelediği çok sesli dört bestesi olan sanatçı Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü sahibiydi. Aynı zamanda Musiki Mecmuası (1964), Türk Edebiyatı (1985-89), Yeni Orkun (1989) dergilerinde şiir ve müzik üzerine makaleleri ile yer aldı. Sanatçıya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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