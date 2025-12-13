UEFA Kupası ve Süper Kupası bulunan temsilcimiz Galatasaray salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maç gecesi karşılaşmayı izlemek için Monako'ya gelen ve normal şartlar altında Paris'te yaşayan Türk baba ve oğul tarafından Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'in darp edildiğini duyurdu.

TÜRK BABA VE OĞUL MONAKO PRENSESİ’NİN OĞLUNU DÖVDÜ

Haberde yer verilen detaylara göre Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşmanın ardından II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darp eden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan saldırı kısa sürede Monako'da geniş yankı uyandırırken, gözaltında bir gece geçiren iki Türk daha sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, karşılaşmanın ardından Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada Hasan B. ve Selman B.'nin saldırısına uğradıklarını açıklarken olay ile ilgili herhangi bir görüntü elde edilemediği açıklandı.

'LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM'

Mahkemede ifadesi alınan Ducruet, hayatından endişe ettiğini belirterek ‘O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum' ifadelerini kullandı.

Baba Hasan B. ve oğlu Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını belirterek, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu iddia etti.

3 YIL BOYUNCA ÜLKEYE GİREMEYECEKLER

Monako Mahkemesi, Galatasaray taraftarı iki Türk için 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan iki ismin 3 yıl boyunca Monako'ya girişi yasaklandı. Ayrıca Türk baba ve oğlunun üç mağdura ayrı ayrı 1.000 euro tazminat ödemesine karar verildi. Hükmün açıklanmasının ardından serbest bırakılan iki isim yaşadıkları Fransa'ya geri döndü.