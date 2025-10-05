Türk bankasına Kazakistan'dan talip çıktı

İktidara yakın Rönesans Holding'in geçtiğimiz sene satın aldığı Rabobank satılıyor. Talibi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Erman Ilıcak, Türk Bankası Rabobank'u satıyor. Kazakistan merkezli finans devi Kaspi.kz, Hepsiburada’nın ardından Rabobank’ı da alıyor. Kaspi’nin Rabobank hamlesi, Hepsiburada satın almasının ardından Türkiye’deki ikinci büyük yatırım olacak.

Şirketin CEO’su Mikheil Lomtadze, Rabobank Türkiye’nin satın alma işlemini 2025 sonuna kadar tamamlayacak. Satış, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Digital Bridge 2025 Forumu’nda duyuruldu.

Lomtadze, düzenleyici kurumların onay sürecinin devam ettiğini belirterek, Türkiye’de şube ağı bulunmayan, 27 kişiyi istihdam eden bir banka olduklarını ifade etti. CEO, bu satın alma ile, Türkiye pazarında finansal hizmetler sunma lisansı elde edeceklerini ifade etti.

Kaspi.kz, halihazırda Kazakistan nüfusunun yüzde 70’ine denk gelen 14 milyon aktif kullanıcıya sahip. Şirket, Türkiye’de bankacılık ve e-ticareti bir araya getirerek büyümeyi hedefliyor.

RABOBANK AVRUPA’DA KÜÇÜLÜYOR

Öte yandan, Hollanda merkezli Rabobank, son dönemde küresel stratejisini yeniden şekillendiriyor. Banka, güçlü olmadığı ülkelerdeki operasyonlarını azaltırken, tarım ve gıda finansmanı faaliyetlerine odaklanıyor.

