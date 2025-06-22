Türk basının duayeni Cüneyt Arcayürek vefatının 10’uncu yılında anılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Türk basının duayeni Cüneyt Arcayürek vefatının 10’uncu yılında anılıyor

Türkiye basınının duayeni ismi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek, vefatının 10'uncu yılında Ankara Gölbaşı'nda bulunan mezarı başında anılacak.

Türkiye basınının duayen ismi, Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek, vefatının 10'uncu yılında Ankara Gölbaşı'nda bulunan mezarı başında anılacak.

Usta gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek'in vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla yarın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mezarı başında anma töreni düzenlenecek. Törene, Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yöneticileri, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile Arcayürek'in okurları ve sevenleri katılacak.

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CÜNEYT ARCAYÜREK KİMDİR?

Cüneyt Arcayürek, 6 Mart 1928 tarihinde İstanbul'dan deniz yoluyla İnebolu'ya, oradan da kağnılarla Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katılan genç öğretmen çift İzzet Bey ile Mesrure Hanım'ın, Nezih ve Dündar Arcayürek'ten sonra üçüncü çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi.

Arcayürek Ankara'nın Samanpazarı semtinde, "Bizim Mektep" adlı özel ilkoukulu bitirdikten sonra Cebeci Orta Okulu'nda okudu. Babasını erken yaşta kaybeden Arcayürek'in anılarında annesi Mesrure Hanım'ın öğretmenlik yaptığı Ankara Kız Lisesi ekibini kabullerinde iki kez gördüğü Atatürk'ün kendisini sevmesi ve elini öptürmesi de vardı.

Ankara'da üçüncü lisesi olan Gazi Lisesi'ne girmesinin ardından 1944 yılında mezun oldu. Liseden sonra Ankara Tıp Fakültesi'ndeki tıp eğitimi kapsamında Almanya'ya da gitti. Ancak tıp eğitimini tamamlamayarak, arkadaşı Çetin Altan’ın önerisi ile gazeteciliğe geçiş yaptı.

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Gazeteciliğe 1947 yılında Ulus Gazetesi’nde başlayan Arcayürek, sırasıyla Ankara Akşam Haberleri, Kudret, Vatan, 1954 yılında tekrar Ulus gazetesi, ANKA Haber Ajansı, Akis dergisi, Hürriyet, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Arcayürek, Milliyet'te ve Akis dergisinde hem yazarlık, hem genel yayın müdürlüğü yapmasının ardından Akis dergisindeki bir yazısı nedeniyle cezaevine girdi.

Arcayürek 1985 yılında, Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmaya başladı. 1991 yılında Cumhuriyet'ten ayrılarak bir süre, Bugün Gazetesi’nde yazdı. Hürriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği görevini yürüttü.

‘Yılın Gazetecisi’ ünvanını kazandıran “Johnson’un Mektubu” haberiyle ün kazanan Arcayürek, 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı askeri harekât sırasında, askeri gemiyle Kıbrıs'a giren ilk gazeteci oldu. Çektiği 40 kaset fotoğraf dünyaya servis edildi.

Cumhuriyet gazetesinin 1'inci sayfasında Güncel isimli köşenin yazarı olan Arcayürek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başdanışmanlığı’nı da yaptı. Arkasında kaleme aldığı 40’a yakın kitap bırakan Arcayürek, 23 Haziran 2015’te Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

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