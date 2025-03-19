Türk bayrağına çirkin saldırı! Kameraya böyle yansıdı

Kaynak: DHA

İzmir'in Tire ilçesinde İ.Ö adlı bir kişi bir lokantanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden kopardı.

Türk bayrağına çirkin saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İ.Ö. kısa sürede yakalandı.

Olay, İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı. Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu.

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Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.

BAYRAĞI YERİNDEN KOPARDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, İ.Ö.'nün bayrağı kopardığı anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen İ.Ö.’nün, asılı olan Türk bayrağını 2 hamle ile yerinden koparıp, yoluna devem ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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