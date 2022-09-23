Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

İHA'nın haberine göre, Yalancıboğaz mevkiinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaştı.

Yer ekipleri bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizlerken, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşaltıldı. Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk Bayrağı alevlere teslim edilmedi.

Askeri alandaki dev Türk bayrağının zarar görmemesi için mücadele anları ise İnsansız Hava Aracı tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekilen video görüntüler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından basına bugün servis edildi.