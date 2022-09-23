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Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül’de başlayan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınırken, dev Türk bayrağının zarar görmemesi için verilen mücadele İnsansız Hava Aracı ile görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:37
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Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

Türk bayrağını alevlere teslim etmediler
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İHA'nın haberine göre, Yalancıboğaz mevkiinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaştı. 

Yer ekipleri bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizlerken, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşaltıldı. Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk Bayrağı alevlere teslim edilmedi.

Askeri alandaki dev Türk bayrağının zarar görmemesi için mücadele anları ise İnsansız Hava Aracı tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekilen video görüntüler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından basına bugün servis edildi.

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