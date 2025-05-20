Türk bayrağını yakmaya kalkıştı! Yoldan geçen kadın müdahale etti, şahıs kaçtı”

Kaynak: DHA
Türk bayrağını yakmaya kalkıştı! Yoldan geçen kadın müdahale etti, şahıs kaçtı”

Ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalışan şahsa yoldan geçen kadın tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine şahıs kaçtı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.

"ELİNİ ÇEK. SEN KİMSİN BE"

Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi.

Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

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