Türk bayrağını yeni Suriye bayrağına yama yaptılar. Rezalet!

Suriye Milli Ordusu, HTŞ ve Suriye’deki aşiret gruplarının Esad rejimine karşı başlattığı savaş, 53 yıllık Esad rejiminin sonunu getirdi. Esad rejimi tamamen çöktü. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındı.

Esad’ın sarayı ve araçları yağmalanırken, Suriye’de kontrol muhalif gruplara geçti. Kontrolü ele alan muhalif gruplar Suriye’nin yeni bayrağını açıkladı.

TÜRK BAYRAĞINI SURİYE BAYRAĞINA YAMA YAPTILAR!

Ancak Suriye Milli Ordusu karakolunda yaşanan bir olay tepkilere neden oldu. Suriye Milli Ordusu’na mensup kişiler, Türk bayrağını yeni Suriye bayrağına yama yapıp karakolun önünde göndere çekti.

O anlar sosyal medyada “Çırpınırdı karadeniz” müziğiyle paylaşılırken, videonun arka fonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması eklendi.

Türk bayrağının yeni Suriye bayrağına yama yapılması büyük bir "Rezalet" olarak değerlendirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, duruma büyük tepki gösterdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,