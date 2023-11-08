Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı değiştirilirken, iki bayrak kullanılarak gönderdeki bayrağın hiç inmemesi sağlanıyor.