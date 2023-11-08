Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı değiştirilirken, iki bayrak kullanılarak gönderdeki bayrağın hiç inmemesi sağlanıyor.

KAYNAK: AA
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 1
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 2

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı değiştirilirken, iki bayrak kullanılarak gönderdeki bayrağın hiç inmemesi sağlanıyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 3

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak törenle değiştiriliyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 4

Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan bayrak için yıllardır gönderden indirilmeden tören düzenleniyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 5

Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 6

Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için düzenlenen tören öncesinde, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı alarak tören alanına getiriyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 7

Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 8

Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 9

İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 10

Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 11

Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören öncesinde de aynı yöntemle değiştirildi.

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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 12
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 13
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 15
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 16
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Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer 30
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