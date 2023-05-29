Türk Bayrağı'nın üstüne Erdoğan posteri astılar

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın asılan posteri kriz yarattı.

Konya Seydişehir'de Kızılay binasına asılan Türk Bayrağı'nın üstüne Erdoğan posterinin asılmasına CHP'li Seydişehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet Balcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Balcı paylaşımında "Tam da seçim sonuçlarına göre Türkiye'nin özeti. Burası büromun bulunduğu maden sularından TÜRK'ünü kaldırdıkları Kızılay’ın Binası. Lakin şu unutulmasın, hiç kimse ve hiç bir parti Şanlı TÜRK BAYRAĞI'nın ve bu CENNET VATAN'ın üzerinde olamaz! Görselden de görüleceği üzere, bu Bayrak öyle bir bayrak ki, üstünü kapatmaya çalışanların altından da silüetini gösterir. Biline" ifadelerine yer verdi.