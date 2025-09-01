Türk bilim insanı sırra kadem bastı. 4 gündür haber alınamıyor. Usulsüzlükleri ortaya çıkardı

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, oğulları Dr. Furkan Dölek’ten 4 gündür haber alamıyor. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bursuyla İsviçre’de doktorasını bitirdi.

2023’te Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilen bilim insanı, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi prestijli merkezlerde karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalıştı.

Ancak Fermilab’da tespit ettiği usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını ABD Enerji Bakanlığı’na bildirmesi, hayatını altüst etti. Dölek, sosyal medyada, “Araştırmacılar güvensiz koşullarda çalışmaya zorlanıyor, suistimaller örtbas ediliyor,” diyerek yaşadığı baskıyı duyurdu.

İddiaya göre, raporları sonrası mobbinge maruz kaldı, görevine son verildi ve vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı. Virginia Tech, çıkış belgesi vermeyi reddetti. Dölek, bir süre önce laboratuvara eşyalarını almak için girdiği gerekçesiyle bir gün gözaltında tutuldu, ancak açtığı davayı kazandı.

Haksızlıklara dikkat çekmek için Kanada’ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dölek, 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı. Telefonu ve bilgisayarına el konulan bilim insanından o günden beri haber alınamıyor. Annesi Zuhal Dölek, “Oğlum 500’den fazla makaleyle, 20 binin üzerinde atıfla değerli bir bilim insanı. Usulsüzlükleri bildirdiği için hedef oldu,” diyerek gözyaşı döktü.

Baba Hasan Dölek, oğullarını kurtarmak için evlerini sattıklarını, 50 bin dolar gönderdiklerini ancak avukat tutacak imkanlarının kalmadığını belirtti. Aile, yeni göçmen yasaları nedeniyle Dölek’in El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden korkuyor ve Türk yetkililerden yardım bekliyor.