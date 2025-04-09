Türk boks kulübü sporcusu ABD'li boksörü devirdi

Türk boks kulübü EC BOXING'in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen galada ABD'li Rydell Booker'ı yenerek önemli bir zafer elde etti.

MAÇ DETAYLARI VE PERFORMANS

Faust, maç boyunca mesafeyi iyi kontrol ederek rakibinin ataklarını etkili şekilde savuşturdu. Üstün performansıyla ringden galibiyetle ayrılan Ukraynalı boksör, geçen yıl kaburga kırığı nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığı maçın ardından güçlü bir dönüş yaptı.

YÖNETİCİ VE TEKNİK EKİPTEN AÇIKLAMALAR

Promotör Erol Ceylan:

"Viktor, maç boyunca üstünlüğünü korudu. Zorlu tedavi sürecinin ardından gösterdiği performans zirveye çıkma zamanının geldiğini gösteriyor."

Antrenör Bülent Başer:

"Antrenmanlardaki taktikleri ringe mükemmel yansıttık. Artık vites büyütüyor ve zirveye doğru yolculuğa başlıyoruz."

Basın Danışmanı Vedat Alyaz:

"Faust, dünya şampiyonu olabilecek kapasitede. 15 maçta 14 galibiyet (8 nakavt) ile etkileyici bir seri yakaladı."