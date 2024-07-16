Türk boksörler Paris'te ne yapacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürüyor…

26 Temmuz’da başlayıp, 11 Ağustos’ta sona erecek oyunlara 10 gün kaldı…

Olimpiyat Meşalesi adım adım Paris’e yaklaşıyor…

Meşale Paris’e yaklaşırken, umarım bizim sporcularımızın madalya yolcuğu da iyi geçer ve hedeflenen madalyalara ulaşmış oluruz…

Tokyo Olimpiyatlarında 13 madalya kazanan Türkiye, en başarılı olimpiyatlarından birisini geçirirken, kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı…

10 gün sonra başlayacak olan oyunlarda en iddialı olduğumuz branş boks ve güreş…

Özellikle kadınlar boksta iddialıyız…

50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda dövüşen Tokyo Olimpiyatları’nın altın kızı Busenaz Sürmeneli’nin kürsü yapacaklarına inanıyorum…

Madalyaların rengi altın mı, gümüş mü, bronz mu olur bilemiyorum…

57’de Esra Yıldız Kahraman ile 60’daki Gizem Özer de derece yaparlarsa, sürpriz olmaz.

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Boksta erkeklerden de umutluyum…

51 kiloda Samet Gümüş, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 80 kiloda Kaan Aykutsun’un kürsü yapacaklarına olan inancım çok yüksek…

İnşallah bu ülkenin yüz akı olurlar.

ERKEKLER BOKSTA 2008’DEN SONRA YOKUZ

Olimpiyat Oyunlarının en eski branşlarından birisi olan boksta Türkiye bugüne kadar 7 madalya kazandı…

Bu 7 madalyanın 1’i altın, 3’ü gümüş, 3’ü ise bronz madalya…

Olimpiyatlarda bokstaki ilk madalyamızı 1984 Los Angeles’te 51 kiloda Konyalı Eyüp Can kazandırdı…

Boksa Danimarka’da başlayan Konya Pınarbaşlı Eyüp Can’dan sonra ringe çıkan Adanalı Turgut Aykaç ikinci bronz madalyayı boynuna taktı…

1988 ve 1992’yi boş geçen Türk boksu, 1996’da Atlanta Olimpiyatlarında Malik Beyleroğlu ile final yaptı, ancak gümüş madalyada kaldı…

Azerbaycan asıllı Türk boksörü Malik Beyleroğlu, final maçında Kübalı Ariel Hernandez’e 11-3 sayıyla kaybetti, ancak Türkiye’nin boksta ilk gümüş madalyasını kazanmasına vesile oldu…

2000’i tekrar boş geçen Türk boksu, 2004 Atina Olimpiyatlarında 17 yaşındaki Atagün Yalçınkaya ile finali gördü…

Çocuk sayılabilecek bir yaşta, dünya boksunun 1 numaralı ülkesi Küba’nın 48’i Varela Barthelemy’le finalde karşılaşan Atagün Yalçınkaya, müsabakayı sayıyla kaybetti…

Atagün, Muhammet Ali’den sonra olimpiyatlarda final yapan en genç boksör olarak tarihe geçti…

Sonrasında ise hem yönetenlerin, hem de kendinden kaynaklı yanlışlar, bu genç boksörü profesyonelliğe sürükledi, ancak amatör bokstaki başarısını profesyonel boksta sürdüremedi…

Erkekler boksta son madalyamız 2008’de Yakup Kılıç’tan geldi…

Pekin Olimpiyatlarından sonra erkekler boksta madalya yüzü göremedik.

PARİS’TEN UMUTLUYUM

Yazımın başında da ifade ettiğim gibi, Paris Olimpiyatlarında hem kadınlar hem de erkekler boksta sürpriz sayılmayacak madalyalar kazanabiliriz…

Özellikle kadınlarda madalyaların rengi sarı olabilir…

Tokyo Olimpiyatlarında Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanarak, tarihe geçtiler…

Tabii ki, dünya ve Avrupa şampiyonlukları da cabası…

Paris’te fırtına gibi esecekler mi, ya da fırtınaya kapılıp savrulup gidecekler mi?

Erkeklerde de iyi iş çıkaracağımızı tahmin ediyorum…

51 kiloda Samet Gümüş, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 80 kiloda Kaan Aykutsun “kum torbası” değiller…

Kota müsabakalarında vurdukları yerden ses getirdiler…

İnşallah, Paris’te de devamını getirirler…

Benim şahsi görüşüm; Paris Olimpiyatlarının parlayan branşı boks olacak…

Hem de…

Devletin “sporculara harca” diye verdiği ödeneği, kasasında ya da bankada muhafaza ederek, iyi bir şey yaptığını sananlara rağmen…

Ne demek istediğimi anlayan anladı!