Türk Büyükelçiliği önünde patlama

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınında büyük patlama oldu.

Türk Büyükelçiliği önünde bir araçta patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Ancak patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında meydana geldi.

Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü.

Patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Olayın nedenine ilişkin Kırgızistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'NİN HELSİNKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne boyalı ve sis bombalı bir saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırının 4 kişilik bir grup tarafından düzenlendiği bildirilmişti.