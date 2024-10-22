Türk büyükelçiliğinde uyuşturucu skandalı! Apar topar işine son verildi

Türkiye Minsk Büyükelçiliği çalışanı bir kişinin, özel arabasında uyuşturucu kaçırdığı anlaşılması sonrası görevi sonlandırıldı.

Belarus'dan yola çıkan büyükelçiliğe ait olduğu öne sürülen aracın içinde 57 kilo kokainle Zeytinburnu'nda ekipler tarafından yakalandı.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görev yapan bir personel, Şubat 2023'te Belarus’tan Türkiye'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Dışişleri bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı yapan görevlinin aynı ay işine son verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Minsk Büyükelçiliği'nde görevli sözleşmeli personelin uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandığı bilgisi doğru ve bu kişi derhal görevden alınmıştır. Olayla ilgili olarak gereken soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"OTOMOBİL KİŞİNİN ŞAHSİ ARACI"

Öte yandan uyuşturucu kaçıran personelin kullandığı aracın, Dışişleri bakanlığına ait olmadığı belirtildi.

Keçeli, aracın kişinin şahsına ait olduğunu belirtmesinin ardından "Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır" diye aktardı.